Il TeqBall approda a Spezzano Albanese

Il TeqBall, per la prima volta nella storia, approda a Spezzano Albanese per regalare magiche emozioni di sport alle sere d'estate del programma arbëresh. Ideatore dell'iniziativa è il giovanissimo Matteo Martucci che, dopo essersi avvicinato a questo nuovo sport, ha proposto all'amministrazione comunale di inserire nel tour delle serate estive anche questa nuova disciplina. Soddisfatto il delegato allo Sport, Francesco Viceconte, il quale si è detto contento di poter offrire un ventaglio di ampia scelta alle manifestazioni sportive che, fino al prossimo 20 agosto, animeranno le piazze e le strade della cittadina spezzanese.



Per quanto riguarda il TeqBall, il torneo avrà luogo domenica 9 agosto a partire dalle 20.30 presso il Parco Vignale, in accoppiata con le gare di TennisTavolo dirette da Paolo Cucci. Circa il TeqBall, è lo stesso Martucci a spiegarci come la disciplina sia un "calcio-tennis" praticato su un tavolo da "ping-pong" leggermente ricurvo, il cui scopo è quello di mandare la palla, dopo tre tocchi, sulla parte avversaria del tavolo. «È uno sport che esiste dal 2012 -dice Martucci- e che quest'anno impazza fra i giovani. Saranno 16 le squadre che parteciperanno al torneo di Spezzano e per essere una prima edizione è già un ottimo risultato. Se questi sono i numeri -conclude- abbiamo motivo di credere che le nuove edizioni saranno anche più partecipate. Un grazie particolare va a Paolo Cucci e a tutta l'amministrazione comunale, insieme hanno lavorato per la buona riuscita di questo evento».