Laino Borgo, la programmazione estiva: appuntamenti tra musica e cultura

Sarà un'estate particolare quella che vive il comune di Laino Borgo, come del resto un pò in tutto il Paese, ma nel pieno rispetto delle normative anti covid 19, l'amministrazione comunale guidata dal Sindaco, Mariangelina Russo,ha voluto offrire ai tanti cittadini e turisti (sia italiani che esteri) che stanno affollando il borgo del Pollino un mini programma estivo per continuare nel solco dell'accoglienza che da sempre contraddistingue la comunità.

Si parte stasera con l'inaugurazione della mostra sui risultati degli scavi archeologici di contrada San Gada alla presenza dell'Università di Messina con il professor Mollo, la restauratrice, Flavia Gazzineo, e il presidente del Parco Nazionale del Pollino, Domenico Pappaterra, accolti dal primo cittadino che farà gli onori di casa per la serata culturale che apre una serie di appuntamenti arricchiti anche dal contributo dell'associazione Aletheia.

Sabato 8 agosto invece alle ore 19.00 proprio l'associazione Aletheia propone poesia e musica nella piazzetta sant'Antonio con una serata dedicata alla lingua napoletana. In piazza Navarro il 9 agosto ci sarà invece la mostra statica di lambrette d'epoca, mentre il giorno dopo - 10 agosto - presso il centro nuovi orizzonti andrà in onda il filmato "La planete sauvage".

Concerto della Banjamin Ensemble il 12 agosto in piazza navarro, mentre il 13 agosto i rioni del Palio dei Ciucci raccontano l'evento con una mostra fotografica. La vigilia di ferragosto il concerto di "Radio Lausberg Natour 2020" animerà piazza navarro mentre il 16 l'associazione musicale Vincenzo Longo proporrà un concerto sempre nel centro del paese. Il 23 agosto di nuovo protagonista l'associazione Aletheia con la presentazione dell'opera di Giovanni Russo "L'eredità dello sguardo".