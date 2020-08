Tradizione, cultura e sport nell'estate di Spezzano Albanese

Nonostante le difficoltà legate all'emergenza Covid-19, l'amministrazione comunale di Spezzano Albanese anche quest'anno ha voluto garantire alcuni eventi, nel rispetto delle normative, per l'estate spezzanese. Il tutto per dare continuità al lavoro cominciato lo scorso anno e mantenere in vita il progetto "Spixana: Cultura Arbëreshe e sere d'Estate".

Diversi gli appuntamenti in programma, a partire dagli eventi sportivi delle giornate dello sport che inizieranno il prossimo 8 agosto e si concluderanno il 22.

Ricco di eventi anche il cartellone culturale che si apre il 10 con una serata musicale con una cover di Pino Daniele al Teatro "V. Pesce" e che vedrà, giorno 11, a Palazzo Luci la presentazione del Festival Internazionale della Cultura Arbëreshe. Soddisfatta l'assessore allo Spettacolo e Turismo, Maria Galizia, che parla di un'estate a misura d'uomo, dove trova spazio lo spettacolo teatrale, musicale e cinematografico. «Nei giorni 12 e 13 -dice- ci divertiremo a teatro con la compagnia "Il Sipario", il 20 sarà la volta della proiezione cinematografica del film "Arberia" mentre il 24 e il 25 l'associazione Voci di Pace organizzerà prima una giornata ecologica di ripristino dei luoghi di una villetta comunale e, la sera dopo, un concerto sotto le stelle con la proiezione di una video clip sul mondo arbëresh. Il programma -aggiunge- vedrà un'altra serata a teatro, il 4 settembre, con l'XI edizione di Miss Arbëreshe e la seconda edizione del Premio Mordillo».

«Anche quest'anno -conclude soddisfatta Galizia- abbiamo voluto puntare su cultura e tradizioni, punto di forza della nostra comunità che deve essere tutelata e conservata».