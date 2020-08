Bellezza e identità, nasce l'associazione Retake Rossano

"Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà". Questa è una delle grandi lezioni che ci ha lasciato Peppino Impastato, e da essa siamo partiti nella creazione di un percorso fatto di riscoperta e di progettualità dedicato al centro storico rossanese. Un'idea nata per caso durante alcune passeggiate di gruppo fra i vicoli e le vecchie case che ci ha portati a guardarci in faccia e a chiederci cosa potessimo fare per unire la passione per il nostro centro storico e la voglia di riportare la bellezza dove al momento non c'è.

Il nostro manifesto è un manifesto di bellezza. Il nostro manifesto rivendica il diritto del centro storico e dei suoi cittadini alla bellezza. Retake Rossano è fatto dai cittadini per i cittadini, per i luoghi in cui viviamo, per gli spazi che dimentichiamo, abbandoniamo, abbruttiamo.

La nostra associazione nasce per mettere in campo micro-azioni, laddove le macro-azioni e le grandi progettazioni le lasciamo a chi di dovere. Dialogheremo con i cittadini e con i luoghi in cui ci troveremo ad operare. Non vogliamo lotte sterili in nome del decoro, ma recupero e risistemazione di un bene collettivo. Del bene collettivo, di quelle mura e quelle piazze che hanno dato la vita a generazioni di rossanesi.

Il nostro centro storico è fatto di vie, piazze, larghi, giardini. Spesso poco conosciuti, molte volte ignorati, generalmente abbandonati. Fuori dalla parte vetrina della città c'è il cuore storico fatto di rioni dai nomi suggestivi, da chiese ormai chiuse e gestite da cittadini, da ruderi incastonati, pietre crollate, infissi penduli su vicoli pietrosi. Vogliamo tornare a vivere in primis e poi a far rivivere il vecchio centro storico. Tutte cose cui urge ridare decoro, dignità, un nome, visibilità. Retake Rossano nasce per prendersi cura di tutto ciò.

L'associazione sarà presentata ufficialmente mercoledì 12 agosto 2020 alle ore 19 al Circolo Culturale Rossanese di Piazza Steri, nel Centro Storico di Rossano.