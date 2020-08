San Giovanni in Fiore: è Domenico Lacava il candidato a sindaco del centrosinistra

Ieri a San Giovanni in Fiore le primarie per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra hanno riportato un successo di partecipazione straordinario.

Le operazioni si sono svolte nel massimo della regolarità e nella più completa trasparenza. Hanno partecipato alle votazioni 1368 elettori, i voti validi sono stati 1362, 5 le schede nulle e 1 scheda bianca.

Domenico Lacava ha riportato 695 voti mentre Giuseppe Belcastro ne ha riportati 667.

Alla luce di questi risultati, Domenico Lacava sarà ufficialmente il candidato della coalizione di centrosinistra.

"A lui vanno i nostri complimenti ed un grandissimo in bocca al lupo.

Un ringraziamento sincero va a Giuseppe Belcastro, sindaco uscente, per la sua generosità e per la correttezza del suo comportamento, nonché per il lavoro svolto in questi anni.

Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno lavorato ai seggi e che hanno regalato a San Giovanni in Fiore una bella giornata di democrazia.

Ora al lavoro, tutti insieme in nome dell'unità, per allargare l'alleanza alle altre forze politiche e associative del campo progressista" affermano in una nota Marco Miccoli, commissario della Federazione Pd di Cosenza, Tonino Aramini, coordinatore Articolo Uno della Provincia di Cosenza e Giuseppe Campana, commissario dei Verdi.