Trovati e recuperati due escursionisti dispersi sul Pollino

Conclusa la complicata operazione di soccorso iniziata, alle 18 circa di ieri, sabato pomeriggio, con la chiamata al 112 per chiedere aiuto di una coppia di escursionisti, che dopo aver raggiunto la cima di Timpone Viggianello nel ritornare al punto di partenza a Timpone del Dragone hanno perso il sentiero anche a causa del forte temporale che li ha sorpresi lungo la via del ritorno.

Gli operatori del 112 allertavano la Stazione Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria e Basilicata nonché il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Grazie alle istruzioni impartite dai soccorritori, i dispersi riuscivano a inviare le proprie coordinate.

In effetti i due erano finiti in fondo ad un lungo canalone, zuppi d'acqua e a limite di ipotermia, venivano ritrovati da due squadre congiunte del Soccorso Alpino e Sagf per un totale di 24 tecnici, che non senza fatica, riuscivano a consegnare i due escursionisti all'ambulanza dopo esser riusciti a risalire tutto il lungo canalone, dopo aver fatto loro indossare nuovi indumenti e gilet termici.