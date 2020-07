Modifiche alla viabilità nell'area dello stadio per la partita Cosenza-Juve Stabia

Il Comandante della Polizia Municipale, ing.Alessia Loise, ha emanato un'ordinanza per garantire l'ordine pubblico, la sicurezza e la viabilità nell'area dello Stadio San Vito dove domani sera, alle ore 21,00, si disputerà, a porte chiuse, l'attesissima partita del campionato di serie B tra Cosenza e Juve Stabia. Il provvedimento della Polizia Municipale comporterà la chiusura al traffico di Viale Magna Grecia, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra la Rotonda di raccordo con la ex SS19 Bis e la Rotonda all'altezza del ponte per Castrolibero. Il divieto di transito è stato disposto sia per i veicoli che per i pedoni, dalle ore 22,00 del 31 luglio alle ore 2,00 del 1° agosto e comunque fino a cessate esigenze.

Nell'adottare il provvedimento, la Polizia Municipale ha tenuto conto degli orientamenti della Questura nel considerare l'eventualità, essendo la partita ed il suo risultato finale particolarmente importanti per l'esito dell'intero campionato, di una forte affluenza di tifosi nell'area esterna prossima allo stadio con conseguente criticità per la viabilità circostante e per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Gli agenti preposti al controllo, potranno estendere o modificare le disposizioni di cui all'ordinanza, in base a sopraggiunte ed imprevedibili necessità di ordine pubblico, di sicurezza, di variazione dei flussi di traffico ed altre contingenze.

Si consigliano i seguenti percorsi alternativi:

-I veicoli provenienti o diretti a Castrolibero potranno percorrere via degli Stadi;

-I veicoli diretti a Rende potranno percorrere via Panebianco.