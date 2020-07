Ubriaco infastidisce turisti nel Cosentino: arrestato

A Belvedere Marittimo (Cosenza) i Carabinieri hanno arrestato, per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi, un 50enne di Sant'Agata di Esaro. Una telefonata arrivata al 112 aveva segnalato la presenza di un uomo sul lungomare cittadino che, visibilmente ubriaco, infastidiva i passanti proferendo frasi sconnesse. I militari lo hanno trovato seduto in uno stabilimento balneare, in evidente stato di ebbrezza alcolica. L'uomo, dopo avere proferito frasi prive di senso logico e mostrando un coltello a serramanico, si e' scagliato contro i militari che pero' lo hanno disarmato e portato in caserma, dove lo hanno arrestato. (Agi)

Mercoledì, 29 Luglio 2020