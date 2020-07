Frascineto (Cs), via libera del Consiglio comunale alle aliquote IMU

Il civico consesso ha approvato il regolamento sull'IMU comunale, le aliquote e detrazioni IMU anno 2020.

La seduta è servita anche a ratificare la rinegoziazione di prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

"Il nostro esecutivo, fin dal suo insediamento, - afferma il sindaco Angelo Catapano , ha rivolto particolare attenzione alle politiche finanziari dell'ente e lavorando nel contempo, al rilancio dell'azione amministrativa e costruire un futuro stabile, anche dal punto di vista contabile. Og-gi, questo risultato viene raggiunto a beneficio dei cittadini che possono avvantaggiarsi dei se-gnali positivi anche sul fronte della fiscalità comunale. Di certo, - evidenzia il primo cittadino -, proseguiremo nel nostro lavoro per garantire alla comunità di Frascineto sempre migliori servi-zi: dalla gestione dei rifiuti e al decoro urbano. Nell'immediatezza stiamo lavorando per mette-re in sicurezza con misure anticovid i nostri plessi scolastici, secondo le normative vigenti, uti-lizzando risorse erogate dal Ministero dell'Interno, pari a 5 mila euro".

Infine, la massima assise municipale, ha approvato la modifica allo statuto, che istituisce la fi-gura del Presidente del Consiglio Comunale.