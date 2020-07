"E' in atto uno scontro nel Paese tra due diverse e contrapposte idee di società, una sovranista e populista basata sul rancore, sulle discriminazioni, sulle diseguaglianza e sul razzismo, l'altra, quella che dobbiamo far emergere sempre di più come Sinistra, solidale, accogliente, uguale e libera, insomma nella quale si riaffermino i criteri di giustizia ed equità sociale.

Per fare questo occorre chiarezza nelle scelte, nei comportamenti, nei rapporti politici.

In Calabria uno dei mali atavici è sempre stato il trasversalismo, che ha determinato nell'immaginario collettivo e nella realtà una omologazione della classe politica, suffragata nel tempo anche da atteggiamenti simili su questioni che hanno riguardato privilegi e clientele, basti pensare all'ultimo fatto scandaloso dei "vitalizi dei consiglieri regionali".

Bisogna, a nostro avviso, che ci sia una radicale inversione di tendenza, un cambiamento complessivo di rotta, partendo anche dalle contraddizioni a tutti i livelli, dalla periferia fino a quello nazionale.

La provincia di Cosenza è amministrata oggi dal Presidente Franco Iacucci del Partito Democratico, in consiglio vi sono eletti nelle file del partito "Fratelli d'Italia", sostenitori strenui delle famiglie politiche proprietarie della sanità privata nella provincia di Cosenza e peggiori sostenitori della malapolitica.

Ebbene, ad un esponente dell'estrema destra il Presidente del PD ha attribuito varie deleghe in diversi settori.

Noi riteniamo che occorra far chiarezza ed essere lineari e trasparenti nelle scelte, tornare a far politica per la gente, in mezzo alla gente, e per far ciò occorre lanciare dei messaggi in questa direzione.

La scelta di Franco Iacucci di amministrare la provincia con consiglieri di estrema destra, rappresenta una contraddizione dannosa, che disorienta l'elettorato che in manovre di questo tipo percepisce solamente e giustamente una logica del potere per il potere, a qualsiasi costo e con accordi trasversali con chiunque, anche con la parte più retriva e antidemocratica della società italiana.

Per questi motivi Sinistra Italiana chiede al Presidente della Provincia di Cosenza un atto di responsabilità e coerenza politica, revocando le deleghe attribuite ai rappresentanti di estrema destra, riportando la questione su una giusta dialettica, nel rispetto delle posizioni e dei ruoli, evitando che le ammucchiate, che tanto piacciono ad alcuni esponenti della politica locale e nazionale, alimentino scoramento e allontanamento dalla politica e dalla partecipazione democratica ampi settori della società nel nostro Paese". Lo scrive in una nota la segreteria provinciale di Sinistra Italiana di Cosenza.