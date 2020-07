Il 25 luglio manifestazione per Rsa di Cariati (Cs)

Sabato 25 Luglio dalle ore 20:00 alle ore 22:00 avrà luogo la prima di una serie di manifestazioni pacifiche in forma statica, per urlare il dissenso condiviso per la probabile chiusura della RSA medicalizzata di Cariati (Cs).

Parteciperanno all'evento le trenta associazioni cariatesi del territorio, in una fiaccolata statica, con il simbolo della fiamma luminosa di una candela. Durante l'evento saranno rese alcune testimonianze.

La fiaccolata statica si terrà presso lo spazio pubblico di Piazza Magna Grecia loc. La Ginestra a Mandatoriccio mare.