Smantellata rete di spaccio nel Cosentino: tra i clienti, molti minorenni

Si chiama 'Big Square' l'operazione in corso in provincia di Cosenza. E' una vera e propria piazza dello spaccio di cocaina, eroina, hashish e marijuana, infatti, quella smantellata con il blitz dei carabinieri scattato alle prime ore della mattinata in Castrovillari e Cassano all'Ionio. Oltre 100 militari stanno eseguendo 12 misure cautelari e notificando altrettante informazioni di garanzia nei confronti di ulteriori indagati.

Tra i clienti della fitta rete di pusher anche alcuni minorenni.