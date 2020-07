Rende, Sandro Principe interviene sulla vicenda del Parco Acquatico

"La vicenda del Parco Acquatico, all'attenzione dell'ultimo consiglio comunale, può essere così riassunta: 1) è emersa la non contestabile verità che il Parco rappresenta un valore aggiunto per la comunità rendese, sotto il profilo dello svago e dell'impiego del tempo libero, della cura della salute e del corpo, turistico, della ristorazione, dell'organizzazione di eventi e, conseguentemente, dello sviluppo economico ed occupazionale; 2) sono risultate evidenti le responsabilità' di Manna per: a) aver inaugurato il Parco non ancora completato (mancano persino gli alberi e non c'è un fiore); b) per aver proceduto all'affidamento della struttura senza garanzie sulle qualità imprenditoriali ed umane del gestore, che ha costretto l'amministrazione a disporre, dopo circa un solo anno, la risoluzione del contratto; c) per non avere posto in essere i dovuti controlli effettivi e non inutilmente solo burocratici; d) per aver consentito il discredito nazionale e regionale della struttura dovuto al comportamento di un dirigente della impresa, evidentemente in rapporti con esponenti dell'amministrazione, per come gli eventi hanno certificato; e) per non aver preteso dal gestore la relazione annuale da cui sarebbero emersi gli ingenti incassi registrati per l'attività della sola balneazione per due mesi (circostanza che evidenzia le potenzialità economiche del Parco) ed, altresì, il mancato pagamento di dipendenti e fornitori; 3) che sarebbe avventato procedere ad improvvisate gestioni temporanee, che finirebbero per sputtanare definitivamente Il parco; 4) che, viceversa, e' necessario procedere all'esperimento di gara europea, preceduta da approfondita ricerca preselettiva di soggetti gestionali di alto profilo a cui far conoscere l'infrastruttura da completare nelle more; 5) che il comune deve seriamente fare quanto nelle sue possibilità, spendendo il suo prestigio politico, per soddisfare le giuste aspettative retributive dei lavoratori dipendenti, tutti assunti nelle settimane immediatamente precedenti la consultazione elettorale del 2019. In ultimo, ma non per ultimo, che nessuno abbia l'ardire di sconvolgere con atti sconsiderati il progetto così come realizzato con l'approvazione delle competenti Autorità Eutipee, che ne hanno sostenuto il finanziamento. Eventuale distruzione di un bene pubblico, con sperpero di pubblico denaro, avrebbe rilevanza penale e di danno erariale e gravi ripercussioni nel rapporto con l'Unione Europea".

E' quanto si legge in una nota di Sandro Principe, consigliere comunale della Federazione Riformista.