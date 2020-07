Scarpelli (Prc): “Disservizio del Comune di Cosenza su assistenti sociali”

"Il segretario Regionale del Prc Calabria, Pino Scarpelli stigmatizza il disservizio grave che sta creando il comune di Cosenza quale comune capofila dei comuni dl cosentino relativamente alla questione degli assistenti sociali che da tempo non vengono pagati. Da cinque mesi infatti questi professionisti non vengono pagati senza che ci sia un vero motivo a fronte di questo grave disservizio . Si tratta di figure esterne ai comuni che però svolgono una funzione importantissima, soprattutto in questo periodo di pandemia e post-pandemia. A loro infatti è stato affidato tutto il lavoro della gestione delle pratiche per i buoni spesa alle famiglie disagiate. Lavoro che gli assistenti sociali hanno comunque portato avanti malgrado il disagio di non ricevere gli stipendi. Il Segretario del Prc Calabria si chiede il perché e soprattutto chiede conto agli amministratori dei vari comuni a partire dal principale comune di Cosenza come e quando il problema sarà risolto". Lo afferma il segretario regionale Prc Calabria Pino Scarpelli.

Dettagli Creato Mercoledì, 22 Luglio 2020 15:42