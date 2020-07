Cassano allo Ionio (Cs), ufficio postale chiuso dal 3 al 7 agosto

A seguito di formale comunicazione da parte del Direttore della Filiale di Poste Italiane di Castrovillari, Teresa Cozzolino, il sindaco del Comune di Cassano All'Ionio, Gianni Papasso, informa che a partire dal 03 fino al 07 agosto prossimo, l'Ufficio Postale del centro urbano di Lauropoli, sito in Via Laura Serra, resterà chiuso al pubblico per consentire l'operazione dei lavori di tinteggiatura dei locali.

Durante tale periodo di chiusura, la clientela potrà rivolgersi agli uffici postali limitrofi e, in particolare a quelli di Cassano centro, ubicato in Piazza Mercato, che resta aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 19:05 e il sabato, dalle ore 8:20 alle ore 12:35, dotato di ATM fruibile H 24; e Castrovillari, sito in Piazza Dante Alighieri, che osservano i medesimi orari di apertura e chiusura.

Si informa, inoltre, che durante la chiusura, sarà disponibile presso l'Ufficio Postale uno sportello dedicato alla consegna di pacchi e corrispondenza inesitata.

L'ufficio Postale di Lauropoli, riaprirà al pubblico l'8 agosto prossimo, salvo imprevisti di cui, naturalmente si darà tempestiva comunicazione.