Il Partito Socialista Italiano sezione di San Giovanni in Fiore, in merito alle primarie del centro-sinistra, che si svolgeranno in città il 03.Agosto c.a., così come annunciato dai responsabili provinciali del PD, Articolo uno e dai Verdi Europei Calabria, dichiara di non partecipare alla scelta del candidato Sindaco di San Giovanni in Fiore, attraverso tale strumento. La suddetta decisione politica è stata notificata al Commissario Provinciale del PD On. Marco Miccoli, nel corso dell'incontro tenutosi giorno 16.07.2020 presso la sede PD di Corso Mazzini in Cosenza.Il PSI, facente parte integrante del centro-sinistra, si riserva di esprimere il suo giudizio sul candidato Sindaco che sarà proposto dopo la consultazione delle primarie. Per noi socialisti le primarie non uniscono ma dividono.Pertanto, il PSI si asterrà dal voto e non darà nessuna indicazione ai propri militanti socialisti.

Dettagli Creato Martedì, 21 Luglio 2020 18:11