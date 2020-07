Ottenuta, a partire da venerdì scorso, la fermata del Frecciargento Sibari Bolzano alla stazione di Torano Lattarico, il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, promotore dell'iniziativa, si è rivolto all'Università della Calabria, "che dallo scalo ferroviario toranese dista 10 minuti di macchina".

A questo proposito Corbelli ieri ha scritto al Rettore dell'Unical, prof. Nicola Leone, chiedendo "un suo autorevole intervento per la promozione di questa fermata all'interno dell'Ateneo calabrese". Corbelli ha sottolineato al Rettore che "questa fermata è una grande opportunità (a costo zero per lo Stato!) anche per l'Unical, che si trova ad una manciata di minuti dalla stazione di Torano e va per questo giustamente sfruttata".

"Una fermata - ha ricordato il leader di Diritti Civili nella sua missiva - che interessa oltre 60 comuni per una popolazione di più di 300mila persone, di territori tutti sino ad oggi completamente tagliati fuori dai collegamenti veloci con Roma, il Centro e il Nord del Paese".

Corbelli ha anche informato il Rettore Leone "che, grazie al Sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, si è riusciti ad attivare subito anche un collegamento da e per Cosenza e area urbana con la stazione di Torano, tramite bus navetta Amaco per un servizio Al Volo su prenotazione (il numero da chiamare: 3334252011)".

E' stato ribadito che "si tratta di una fermata strategica ma assolutamente temporanea in attesa della realizzazione del grande progetto ferroviario e viario di Settimo, di Rende e dell'Unical, che tutti adesso sosterremo ". Ricordati anche (per avere un'idea della grande occasione della fermata a Torano) gli orari di partenza e di percorrenza di questo treno (che arriva sino a Bolzano, via Firenze, Bologna, Verona, Rovereto e Trento) con riferimento al solo arrivo a Roma Termini. Partenza la mattina alle 6,56 dalla stazione di Torano Lattarico con arrivo a Roma Termini alle 10,44. 3h e 44minuti per arrivare nella Capitale. Il ritorno è previsto la sera alle 22,01, con partenza da Roma Termini alle ore 18,20".