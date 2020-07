Casali del Manco (Cs), ecco la nuova App istituzionale “mycasalidelmanco”

Da oggi 21 Luglio 2020 è attiva la nuova app istituzionale "Mycasalidelmanco", applicazione gratuita del Comune di Casali del Manco, disponibile su App Store (iOS) e Play Store (Android), che ha l'obiettivo di essere uno strumento comunicativo e di interazione con i cittadini.

Lo annuncia l'assessore comunale Giulia Leonetti, con delega alla trasformazione digitale ed all'innovazione tecnologica, che in una nota ha esposto le motivazioni che hanno portato l'Amministrazione a scegliere di proporre ai propri cittadini questo nuovo servizio e tutte le funzioni che questa applicazione offre. "La nuova app, tecnologicamente evoluta, sarà un supporto per informare i nostri concittadini, offrendo loro una modalità veloce ed efficace per ricevere importanti notizie ed iniziative in tempo reale. E' volontà dell'amministrazione Martire aprire un canale di comunicazione più snello e vicino al cittadino, nel tentativo di coinvolgere sempre più i casalini alla vita del loro Comune. Anche Casali del Manco entra, così, a far parte di quegli enti che intendono avvicinarsi ai cittadini sfruttando al massimo le potenzialità dei nuovi mezzi di comunicazione."

Una delle tante novità presenti nell' app, è quella di ricevere, sul proprio dispositivo, una notifica "push", capace di segnalare in diretta interruzioni improvvise di acqua o guasti elettrici, ricorrenze, avvisi di varia natura, eventi di interesse pubblico o scadenze comunali. Con un solo tocco, attraverso un facile e moderno backoffice, sarà possibile conoscere e condividere notizie con i propri contatti in tempo reale.

Da oggi la vicinanza tra cittadino e Amministrazione Comunale non è più utopia, grazie a questa piattaforma multicanale che garantisce comunicazione istituzionale diretta ed immediata, un prodotto che anticipa le evoluzioni tecnologiche ed in linea con le esigenze di mercato, adeguato tempestivamente agli ultimi adempimenti normativi.

"mycasalidelmanco" è un'app professionale costantemente aggiornata, di forte impatto e costruita per la comunicazione delle attività del Comune: l'app affiancherà il sito istituzionale, per una comunicazione efficace ed integrata con i social network e con tutti i canali in possesso dell'Ente. L'offerta dell'ente, pertanto, sarà un connubio tra strumenti innovativi, posizionamento strategico nelle vetrine digitali e contenuti di qualità.