Frecciargento Sibari-Bolzano, Forza Italia San Marco Argentano: “Fermata Torano, traguardo raggiunto grazie a lavoro sinergico”

"Risale a due giorni fa la prima fermata del Frecciargento a Torano Castello, provincia di Cosenza. Il coordinamento cittadino di Forza Italia di San Marco Argentano, accompagnati dall'on. Giulio Serra, ha presenziato l'evento. In qualità di membri della sezione, abbiamo vivamente apprezzato l'onestà intellettuale di persone e istituzioni, appartenenti a diverse correnti politiche, nel dare atto che questo traguardo è stato raggiunto soprattutto grazie al lavoro della Presidente on. Jole Santelli e della sua squadra di governo, da Franco Corbelli e di tutti i sindaci che hanno sostenuto l'iniziativa. Vogliamo, inoltre, rivolgere un ringraziamento particolare al presidente del Consiglio Regionale on. Tallini che ha portato, con la sua presenza, un grande valore aggiunto alla manifestazione".

E' quanto si legge in un comunicato stampa del coordinamento cittadino di Forza Italia di San Marco Argentano.