Positivo a test sierologico a Fagnano Castello: aveva partecipato a partita di calcetto in Lombardia

Nuovo possibile caso di Covid 19 nel comune di Fagnano Castello, nel Cosentino, dove in passato si erano registrati una serie di contagi. La persona interessata, risultata "positiva" a un test sierologico, era giunta dalla Lombardia.

A quanto pare, la persona positiva avrebbe partecipato, il 14 luglio ad una partita di calcetto. A segnalare il possibile nuovo caso e' stato il sindaco di Fagnano, Giulio Tarsitano, che ha immediatamente attivato la rete per individuare le persone che hanno avuto contatti col possibile contagiato. "La comunicazione di positivita' e' pervenuta - ha spiegato il sindaco Tarsitano - dal Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di Cosenza, dalla quale si evince che la persona, tornata per le ferie, e' risultata positiva al test sierologico del Covid-19. Lunedi mattina gli sara' eseguito tampone per lui e un'altra persona che ha viaggiato insieme a lui. E' doveroso precisare che la stessa persona si era sottoposta volontariamente al test sierologico e che da oggi entrambi sono in isolamento domiciliare"