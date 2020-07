Castrovillari, raccolta differenziata: dal 20 luglio consegna gratuita KIT all'isola ecologica

"Per un corretto conferimento domestico a salvaguardia dell'igiene e del decoro pubblico, con la finalità di avere una città sempre più bella e colorata."

Con questa tensione l'Amministrazione comunale di Castrovillari informa che "da lunedì 20 Luglio presso l'isola ecologica, sita in via Cosmai nella Zona PIP, sarà avviata la distribuzione gratuita del nuovo kit per la raccolta differenziata che va a completare i dispositivi necessari per effettuarla."

Nello specifico, il Sindaco e l'Assessore all'Ambiente, rispettivamente Domenico Lo Polito e Pasquale Pace, invitano i cittadini a ritirare i contenitori domestici per il multi-materiale (plastica e metalli leggeri), per il vetro, per la carta e due per l'umido (contenitore da esterno e sotto-lavello). "Un'occasione- aggiungono- per migliorare la raccolta dei rifiuti, fondamentale per la qualità ambientale che si persegue."

Per altro verranno consegnati, gratuitamente, alle utenze interessate, i carrellati per le attività commerciali ed i grandi condomini. Tutti i contenitori sono dotati di microchip elettronico associati all'utenza e per consentire il completamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti in modo efficace e responsabile.

Per evitare lunghe file ed affollamenti- viene ricordato- si è provveduto a realizzare un calendario per il ritiro dei contenitori che non osserva alcuna data di scadenza ma solo la suddivisione delle utenze in base alla lettera iniziale del proprio cognome nel seguente modo:

Dalla A alla C – Lunedì mattina dalle 10,30 alle 13;

Dalla D alla G – Martedì pomeriggio dalle 15 alle ore 18;

Dalla H alla O – Mercoledì mattina dalle 10,30 alle ore 13;

Dalla P alla S – Mercoledì pomeriggio dalle 15 alle ore 18;

Dalla T alla Z – Giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18.

"Un' ulteriore predisposizione che aiuta il lavoro imbastito in questi 5 anni- annotano gli amministratori- con la collaborazione dei cittadini per accrescere la consapevolezza che solo attraverso una corretta gestione e conferimento dei rifiuti si può migliorare la qualità di luoghi ed ambienti che intessono l'esistente."

"Un percorso -concludono- ormai segnato che ha bisogno di sinergie, accompagnamenti civici dedicati e strumenti sempre più a servizio delle persone come lo sono i nuovi contenitori che da domani coloreranno le strade di Castrovillari per dire che questo nuovo intervento non è solo per rafforzare la pulizia dell'ambiente in cui viviamo ma anche che la raccolta differenziata crea valore."