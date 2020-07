Prima fermata del Frecciargento Sibari-Bolzano nella stazione di Torano Lattarico: la soddisfazione del promotore Corbelli (Diritti Civili)

"Ieri - si legge in una nota - c'è stata la tanto attesa prima, storica fermata del Frecciargento Sibari Bolzano nella stazione di Torano Lattarico. Un vero e proprio bagno di folla (che si è cercato di contenere nel rispetto delle norme anti covid) ha accolto ieri sera l'arrivo del treno veloce allo scalo toranese, dove si è svolta, nell'attesa, nella piazza antistante lo scalo ferroviario, una piccola cerimonia promossa dall'Amministrazione comunale di Torano Castello e dal leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, promotore instancabile di questa ennesima, vittoriosa battaglia civile. Erano presenti molti dei 40 sindaci sostenitori di questa importante iniziativa insieme ai due deputati, Enza Bruno Bossio (Pd)e Alessandro Melicchio(5 Stelle), che hanno supportato fattivamente a Roma l'iniziativa di Corbelli. Alla cerimonia di ieri sera ha partecipato, nella parte finale, anche il Presidente del Consiglio regionale, Domenico Tallini, che insieme a tutti i promotori e alla numeroso folla ha aspettato, sul marciapiede della stazione, l'arrivo del Frecciargento.

La Presidente della Regione, Jole Santelli, che questa fermata ha voluto, chiesto e ottenuto da Trenitalia, assente per altri impegni istituzionali, ha mandato un messaggio a Corbelli che è stato letto dal leader di Diritti Civili che ha ringraziato la Governatrice (applaudita dal folto pubblico) per questa grande opportunità (a costo zero per lo Stato) che ha dato con questa fermata a oltre 300mila persone di più di 60 comuni, dell'area urbana di Cosenza, Rende, Castrolibero, Montalto, della Presila, del Savuto, della Valle del Crati e dell'Esaro, sino ad oggi completamente tagliati fuori dai collegamenti veloci con Roma, il Centro e il Nord del Paese. "Sono contento per questa grande conquista civile che insieme ad una magnifica squadra abbiamo ottenuto e ancora commosso per la bella manifestazione di ieri sera e per i tanti ringraziamenti ricevuti, ha detto Corbelli, che la mattina aveva insieme al sindaco Lucio Franco Raimondo, aspettato alle 6,52 l'arrivo del Frecciargento. Il mio grazie va a tutti, ai sindaci, ai deputati Bruno Bossio e Melicchio e soprattutto alla Governatrice Santelli che questa fermata ha reso possibile. Senza dimenticare chi questo importante Frecciargento lo scorso anno hanno reso possibile, ovvero l'ex Presidente Mario Oliverio, la Senatrice 5 Stelle Rosa Abate e l'ex Assessore regionale Roberto Musnanno. E' corretto e onesto ricordarli e dare il giusto merito a tutti. La fermata alla moderna, da poco ristrutturata (con 14 milioni di euro di fondi europei) e centrale (si trova a 200 metri dallo svincolo autostradale e a 10 minuti di macchina da Cosenza, dall'Unical e dall'area urbana, a 15 minuti dalla Presila e dallo svincolo di Rogliano e a una manciata di minuti dai centri della Valle del Crati e dell'Esaro) stazione di Torano Lattarico del Frecciargento è un risultato eccezionale che sembrava impossibile, invece il piccolo miracolo si è realizzato in meno di due mesi. E' stato un trionfo che la bella festa di ieri sera ha sancito. Questa fermata dovrà adesso rappresentare una grande occasione di riscatto, di rinascita e di rilancio per tutti i nostri territori. E' questo ora il nuovo obiettivo da perseguire, tutti insieme ancora una volta".