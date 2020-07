Federazione Riformista: "Sistema della raccolta differenziata nel Comune di Rende è profondamente iniquo"

"La denuncia dell'Unione Nazionale Consumatori conferma le nostre tesi e le nostre battaglie sul sistema profondamente iniquo della raccolta differenziata nel Comune di Rende. Per i cittadini oltre al danno la beffa. Non solo questi sono costretti a pagare tariffe altissime nonostante pratichino la differenziata, ma in questi giorni moltissimi di loro vedono recapitarsi multe salatissime per presunto abbandono di rifiuti. I poveri cittadini vengono multati per il conferimento dei rifiuti nei pressi delle pez alle quali non possono accedere per le condizioni di sporcizia in cui si trovano. Infatti sono diventati dimora abituale di topi con grave rischio per la salute della collettività.

Le colpe di tale degrado sono esclusivamente del Comune di Rende e di Calabria Maceri incapaci di tenere in maniera decente le pez. Esprimiamo solidarietà ai cittadini doppiamente beffati e all'associazione di consumatori. Chiediamo che tali verbali per un senso di giustizia vengano annullati in autotutela dalle autorita' competenti".

E' quanto si legge in una nota della Federazione Riformista.