Belmonte Calabro (Cs): si avvia alla fase conclusiva la special edition di Glocal Tools - Crossings 2020

Si avvia alla fase conclusiva di questa special edition: Glocal Tools - Crossings 2020: una sessione collettiva, che fino al 20 luglio ha visto studiosi, professori, giornalisti provenienti da tutto il mondo, confrontarsi attraverso dibattiti, seminari e tavoli tecnici, per contribuire ad accrescere globalmente la consapevolezza delle "aree marginali".

Una settimana quella di Crossings 2020 dedicata a workshop, incontri e talk, promossa dal 2016 da La Rivoluzione delle Seppie con il collettivo di architettura Orizzontale, l'associazione culturale Ex Convento, la London Metropolitan University di Londra, il patrocinio dell'amministrazione comunale di Belmonte Calabro e il coinvolgimento di soggetti territoriali quali tra cui l'Università Mediterranea di Reggio Calabria e il Centro di solidarietà "Il Delfino".

Un lavoro sinergico che negli ultimi anni ha fatto di Belmonte Calabro meta di approdo per studenti di architettura provenienti da tutto il mondo che - coadiuvati dal tessuto sociale locale - hanno contribuito a farlo diventare luogo di sperimentazione di temi urbani e sociali e di nuove forme dell'abitare.

Sabato 18 luglio alle ore 17.00: BelMondo is Growing, presentazione finale e confronto tra i Tavoli di Lavoro.

Seguirà l'incontro dal titolo: Metamorfosi: Il progetto dei Beni Confiscati, moderato da Donata Marrazzo ( Il Sole 24 ore) con ospiti Emanuele Piccardo, Plug in, Marina Tornatora, Landscape in_Progress, Università Mediterranea di Reggio Calabria e a seguire Terza tappa Intruders: Dal Mar Mediterraneo ai Giardini Mediterranei, presso San Pietro in Amantea in collaborazione con lo SPRAR di San Pietro in Amantea e Convent Centre.

Domenica 19 luglio Quarta Tappa Intruders: Dal Mare ai Monti per la Sagra della Soppressata Privata presso Santa Barbara e Spineto (frazioni di Belmonte Calabro), in collaborazione con abitanti locali e Bar dello Sport di Angelo.

Un'occasione importante per conoscere i progetti calabresi:

I live in Vaccarizzo, HortusAcri, FaRo - Fabbrica dei Pensieri a Rosarno, UrbanLab.

A seguire proiezione del Corto "Teranga" Filmato, diretto e prodotto da Sophia Sey-

mour, Daisy Squires.

Con Glocal Tools, attraverso una lettura critica e all'attività di sperimentazione sul campo, si intende promuovere una visione progettuale finalizzata all'obiettivo di contribuire a rendere competitive ed attrattive le cosidette "aree marginali" sia a livello globale che nell'ambito dei sistemi territoriali locali. L'ambito da esplorare non è dato soltanto dall'analisi degli storici elementi che caratterizzano queste aree (difficoltà di accessibilità, mobilità, digital divide, assenza di politiche di innovazione e rischi connessi alla sicurezza del territorio) ma anche dalla conoscenza dei fenomeni di reinsediamenti (nuove forme di turismo, agricoltura e sviluppo locale, presenza attiva di stranieri e migranti) che le hanno interessate.

L'ambizione di Glocal Tools è quella di trasferire il know how accumulato durante le edizioni precedenti di Crossings. Il tutto seguendo la tematica, già presentata durante il workshop di febbraio scorso, della convivialità, esaminando, con ancora più attenzione in questo delicato momento storico, gli strumenti e le tecnologie attuali che incoraggiano modalità alternative di costruzione e relazioni sociali.