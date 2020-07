Cosenza, consegna ai carabinieri documenti falsi: arrestato 30enne iracheno

I carabinieri della Sezione radiomobile di Cosenza hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne iracheno di origini curde trovato in possesso di documenti di riconoscimento falsi. I militari, nel corso di un controllo, hanno fermato un'auto con a bordo quattro stranieri. Quando hanno chiesto al conducente di fornire i documenti di circolazione, l'uomo ha consegnato una patente di guida, una carta di identità rumena ed un passaporto, anch'esso rumeno, valido per l'espatrio. I documenti, dunque, attestavano che il conducente fosse originario della Romania, ma i militari, ascoltando l'accento e osservandone le sembianze, hanno subito intuito che fosse in realtà un arabo. Intuizione successivamente confermata dall'identificazione compiuta mediante le impronte digitali e attraverso la banca dati della polizia, che hanno permesso di accertare la provenienza curda dell'uomo. Da qui l'arresto per falsità materiale e possesso di documenti falsi. L'uomo è stato poi accompagnato nel carcere di Cosenza su disposizione del Gip della città bruzia, in attesa di fare luce sulla sua eventuale pericolosità sociale.

Dettagli Creato Venerdì, 17 Luglio 2020 15:22