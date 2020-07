Corbelli (Diritti civili): “Fermata Frecciaargento a Torano Lattarico è grande conquista civile”

Domani mattina, alle 6,52 ci sarà la prima, storica fermata del Frecciargento Sibari Bolzano alla moderna, da poco ristrutturata (con 14 milioni di euro di fondi europei) e centrale (si trova a 200 metri dallo svincolo autostradale e a una decina di minuti da Cosenza e dall'area urbana, a 15 minuti dalla Presila e dallo svincolo di Rogliano, a una manciata di minuti dalla Valle del Crati e dell'Esaro) stazione di Torano Lattarico. Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, promotore di questa importante iniziativa, condivisa e sostenuta dalla Presidente della Regione, Jole Santelli che questa strategica fermata ha voluto, chiesto e ottenuto da Trenitalia e Ferrovie, da 40 sindaci dell'area urbana di Cosenza, Rende, Castrolibero, Montalto, della Presila, del Savuto, della Valle del Crati e dell'Esaro, da due deputati, Enza Bruno Bossio (Pd) e Alessandro Melicchio (Movimento 5 Stelle), dal Presidente della Provincia, Franco Iacucci, dal consigliere regionale Giuseppe Aieta e da tutte le comunità di questi territori, parla di "una grande conquista civile. Un 'miracolo' che siamo riusciti a realizzare in meno di due mesi"! Torano si appresta, tra poche ore, ad ospitare la prima fermata del Frecciargento Sibari Bolzano. Una svolta storica, epocale, Una grande conquista civile, una straordinaria opportunità, a costo zero per lo Stato, non solo per Torano ma per i numerosi territori interessati, oltre 40 comuni per più di 300mila persone. Una grande occasione che richiamerà anche migliaia di turisti che verranno sicuramente a visitare i nostri splendidi borghi e bellissime città, ovunque troveranno posti meravigliosi, continua Corbelli. Grazie a questa strategica fermata tutti questi territori, sino ad oggi completamente tagliati fuori dai collegamenti veloci, usciranno dall'isolamento. I risultati di questa storica fermata li vedremo assai presto. Dalla stazione di Torano Lattarico, grazie al Comune di Cosenza, al sindaco Mario Occhiuto e all'amministratore di Amaco, Paolo Posteraro, è stato subito già attivato un bus navetta Amaco Al Volo con, su prenotazione, la stazione di Torano dalla città di Cosenza e dall'area urbana e altri collegamenti con gli altri centri si sta valutando di organizzare. Il numero da chiamare è 3334252011. Per questo oggi è giusto esprimere tutta la nostra soddisfazione da condividere, come faremo domani sera, venerdì, nel rispetto delle norme anti Covid, con una piccola, semplice e doverosa cerimonia di ringraziamento, davanti alla stazione, aspettando l'arrivo del Frecciangento, con tutti i sostenitori di questa importante iniziativa e storica conquista, che, ricordo, consentirà, partendo alle 6,56 del mattino dalla stazione di Torano Lattarico, di raggiungere Roma in 3 ore e 44 minuti e in 8 ore Bolzano e il Trentino, via Firenze, Bologna, Verona".

Dettagli Creato Giovedì, 16 Luglio 2020 19:12