Corigliano Rossano (Cs), cambia la viabilità su Piazza Steri

Da sabato 18 luglio e fino a lunedì 31 agosto cambierà la viabilità nel centro storico di Rossano. Dalle ore 18 sarà istituito il divieto di fermata su Piazza Steri e nel tratto di strada di corso Garibaldi compreso tra piazza Santi Anargiri e via Piazzetta De Rosis, con inibizione al traffico veicolare.

È quanto contenuto nell'ordinanza firmata dal Comandante della Polizia Municipale, Arturo Levato, resasi necessaria per lo svolgimento, in sicurezza degli eventi della programmazione socio-culturale Estate in Co.Ro. 2020.