Corigliano Rossano (Cs), pubblicato il bando per il rifacimento della galleria della strada del Traforo

"È stato finalmente pubblicato il bando di gara per il rifacimento della galleria paramassi sulla SP188, l'importante arteria interna che collega lo scalo di Rossano con il centro storico sede di importanti uffici pubblici e scuole che hanno come utenza persone che vengono anche da fuori città. Sono anni che come movimento politico chiediamo a gran voce che venga ripristinata e dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale per aver portato avanti l'istanza e l'interlocuzione con la Provincia di Cosenza in maniera seria e concreta.

"Ma, malgrado ciò che si legge quotidianamente su social e sui comunicati stampa, molto è stato fatto in termini di viabilità qui a Corigliano Rossano in un solo anno. Qualche giorno fa è stato affidato il terzo intervento di manutenzione e bitumazione delle strade. Il terzo intervento in un anno, lo ribadiamo perché gli ultimi tre interventi avvenuti prima sono spalmati in un arco di tempo di un decennio. E proprio a causa di ciò che non è stato fatto in passato, questi tre interventi, per quanto piuttosto ingenti, rappresentano comunque una goccia nel mare di una città troppo a lungo abbandonata a se stessa in ogni settore.

È in preparazione, proprio per questo, un ulteriore e molto più corposo intervento di rifacimento delle strade della nostra città che non si limiterà a tappare le buche ma, ci auguriamo, risolva anche il motivo per cui le nostre strade in breve tempo si trasformano nella superficie lunare.

Nel mentre scriviamo in molte contrade marine il manto stradale nuovo va ad aggiungersi agli altri interventi di pulizia, potatura del verde pubblico e approvvigionamento idrico, che garantiranno un'estate con meno disagi rispetto alle passate sia per i nostri concittadini sia per i turisti che ci hanno scelto come meta vacanziera e che, specie a causa della carenza di acqua che ci ha afflitto negli ultimi anni, stavamo perdendo.

La costruzione di una grande città passa anche da queste cose. Il percorso è lungo e siamo appena all'inizio ma gradualmente raggiungeremo tutti insieme l'obiettivo".

E' quanto si legge in una nota del Movimento Corigliano Rossano Pulita – Uniti per Stasi Sindaco