Cassano All'Ionio, Guerrieri (UDC): "Sempre dalla parte dei commercianti"

Il Comunicato Stampa odierno di Assomarina da parte del Presidente Forestieri, che ha messo in risalto le difficoltà dei commercianti della nota località turistica cassanese, Marina di Sibari, non mi trova per nulla sorpreso sulla situazione economica attuale. Poche settimane fa avevo proposto, infatti, misure urgenti come ad esempio la riduzione del 50% della Tari relativa al periodo emergenza Covid per le imprese, commercianti e lavoratori autonomi, per dare respiro a chi investe in questo periodo pandemico. Questa proposta, a nome del partito, è stata espressa pubblicamente ed è stata da parte dell'Ammministrazione Papasso inascoltata.

L'Unione di Centro sarà sempre dalla parte dei commercianti, di chi produce ed investe nel nostro territorio, dunque a nostro avviso bisogna attivare anche tutti i canali comunali possibili, poiché la Regione Calabria anche su monitoraggio istituzionale del Consigliere Regionale dello scudocrociato Giuseppe Graziano, sta liquidando in queste ore il Bando Riparti Calabria per aziende, commercianti ed autonomi.

E' quanto si legge in una nota di Michele Guerrieri UDC Cassano All'Ionio.