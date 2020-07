Cassano All'Ionio: ammesso a finanziamento regionale progetto messa in sicurezza e sistemazione area esterna Scuola Primaria di Via Siena

Nell'ambito della "Manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di Aree in prossimità degli edifici scolastici, in attuazione del Piano Regionale dei Trasporti, Obiettivo n. 2 Aree Urbane Azione n. 2-Misure per il potenziamento infrastrutturale e dei servizi nelle aree urbane, Misura n. 2.4 – Trasporto individuale non motorizzato e zone controllate", il Comune di Cassano All'Ionio, è stato ammesso a finanziamento per la somma omnicomprensiva di 200 mila euro, il Progetto redatto dal Settore Tecnico del comune, presieduto dall'ingegnere Luigi Serra Cassano, riguardante la "messa in sicurezza e la sistemazione dell'area esterna della Scuola Primaria di Via Siena", un edificio storico del Capoluogo, incastonato nel cuore del centro storico.

A seguito della formale comunicazione da parte della Regione Calabria, ne hanno dato notizia il sindaco Gianni Papasso e l'assessore Leonardo Sposato. L'elaborato tecnico, a seguito di una circostanziata relazione dell'assessore ai lavori pubblici, Leonardo Sposato, era stato approvato nel corso della riunione dell'assemblea civica il 26 febbraio scorso. In quella sede, per rimanere in tema scolastico, l'ente locale cassanese, deliberò anche l'adesione al "Programma Città Amiche dei Bambini e degli Adolescenti", promosso dal Comitato italiano per l'Unicef, presieduto dal cassanese Francesco Samengo, finalizzato a migliorare la vita dei bambini, riconoscendo e realizzando i loro diritti e quindi di trasformarla per costruire comunità migliori oggi e in futuro.