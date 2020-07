Un trend positivo viene fuori dal quadro delle immatricolazioni anticipate all'Università della Calabria. Concluse anche le immatricolazioni per scorrimento della graduatoria dei Tolc, sono stati 1210 gli studenti che hanno già la matricola universitaria e si sono già assicurati un posto all'Unical, approfittando del fatto che per la prima volta quest'anno l'Unical ha aderito ai test di ammissione anticipata con tutti i corsi di laurea. Un dato che segna una crescita del 60% rispetto alla stessa fase di immatricolazioni anticipate dell'anno scorso (1210 contro 754), se si considerano gli iscritti in generale, ma che rimane molto positivo anche se lo si confronta con i soli corsi attivi lo scorso anno, passando dai 754 immatricolati del 2019 ai 908 del 2020, con un incremento superiore al 20%. Un dato in controtendenza rispetto agli ultimi anni nel corso del quali l'Unical perdeva sistematicamente studenti iscritti, nonché opposto ai dati nazionali, che vedono una generalizzata diminuzione delle iscrizioni alle università italiane.

«Siamo molto soddisfatti - ha dichiarato il rettore Nicola Leone - per la partecipazione degli studenti ai Tolc, che quest'anno, a causa della pandemia, si sono svolti a casa con qualche disagio in più. Ma i nostri futuri studenti non si sono lasciati scoraggiare e hanno dimostrato fiducia nel nostro ateneo, facendo segnare un segnale di sensibile crescita che ci auguriamo possa essere in qualche misura confermato anche nella successiva fase di immatricolazioni di agosto. Non ci illudiamo che una crescita così grande possa essere confermata anche a chiusura delle iscrizioni tradizionali, ma se riuscissimo già a mettere il segno positivo nel confronto con gli iscritti degli anni scorsi, per noi sarebbe un bel traguardo. Dopo anni di continuo arretramento, sarebbe straordinario riuscire ad invertire la tendenza nonostante la crisi, che inevitabilmente comporta un minor tasso di iscrizioni all'università per le difficoltà economiche».

Il successo di questa fase delle immatricolazioni è dovuto anche alla decisione del Rettore di chiedere ai direttori dei Dipartimenti un incremento dei posti messi originariamente a bando per l'ammissione anticipata, visto il numero delle domande arrivate. Si è ottenuto così un allargamento dei posti in graduatoria, che ha previsto l'ammissione della quasi totalità degli studenti che ai Tolc avevano superato la soglia minima di punteggio. Ricordiamo che chi invece non ha partecipato o non ha superato i Tolc, potrà aderire al nuovo bando ammissione, che sarà pubblicato entro fine mese.

Per le nuove matricole che hanno i requisiti economici, invece, è possibile richiedere da subito l'assegnazione della borsa di studio, l'alloggio e le agevolazioni per i servizi. Il bando per il Diritto allo studio è già stato pubblicato e prevede una serie di novità rispetto agli anni precedenti. Tra le principali l'anticipo dei tempi di erogazione delle borse, la possibilità anche per gli studenti residenti in Italia di usufruire dei servizi assegnati nei periodi in cui l'attività didattica è sospesa e l'istituzione di un premio di laurea in servizi anche per gli studenti che conseguono la laurea triennale in corso, ma dopo il 31 ottobre, e si iscrivono a un corso di laurea magistrale dell'Unical. Le nuove matricole possono già presentare domanda, accedendo al portale del Centro residenziale (https://soscr.unical.it/) e utilizzando le stesse credenziali di accesso di Esse3. La scadenza per loro è fissata alle ore 12 del 31 luglio 2020.

Per gli studenti degli anni successivi, invece, (compresi gli iscritti ai corsi di dottorato) il termine per la compilazione online della domanda scade alle ore 12 del 26 agosto 2020 e la procedura sarà aperta dal 26 luglio.