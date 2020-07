Cassano All'Ionio: approvato e pubblicato l'avviso relativo alla "Manifestazione di interesse per l'organizzazione e la realizzazione di eventi, spettacoli e iniziative per la stagione estiva 2020"

Con atto di determina del responsabile del settore affari generali del Comune di Cassano All'Ionio, Ciriaco Di Talia, in attuazione di un precedente deliberato dell'organo esecutivo, è stato approvato e pubblicato l'avviso relativo alla "Manifestazione di interesse per l'organizzazione e la realizzazione di eventi, spettacoli e iniziative per la stagione estiva 2020". Ne hanno dato comunicazione il sindaco Gianni Papasso e l'assessore al turismo Gianluca Falbo. L'amministrazione comunale, hanno riferito, ha l'obiettivo di promuovere tutte quelle iniziative mirate a creare momenti di aggregazione sociale e di promozione del territorio, nonché incentivare l'economia locale, valorizzando l'attività di tutti gli operatori economici e sociali ed esercitando un richiamo per i turisti presenti nella stagione estiva. A tale riguardo, è intendimento del governo cittadino favorire la ripresa dopo il periodo di grave emergenza sanitaria, nel rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale anti-COVID imposte dal Governo Centrale e dalla Regione Calabria, proponendo ai cittadini di Cassano e ai turisti che sceglieranno di trascorrere nel comune jonico le loro vacanze, occasioni di svago, arricchimento culturale e valorizzazione delle tipicità artigianali e culinarie, attraverso una pluralità di eventi.

Con la manifestazione di interesse, l'amministrazione comunale intende, pertanto, acquisire proposte di eventi, spettacoli ed iniziative da inserire nel programma delle manifestazioni estive che saranno realizzate nel periodo luglio-settembre 2020, da parte degli operatori economici, turistici, delle associazioni, dei gruppi teatrali, musicali e di danza, di singoli artisti, nonché dei soggetti privati, che vogliano proporre e realizzare iniziative da inserire nel programma della stagione estiva. Gli interessati, dovranno far pervenire le domande di partecipazione, complete della documentazione richiesta, al protocollo del Comune di Cassano All'Ionio, o a mezzo pec, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13.07.2020. Per questa sera, alle ore 19:00, è stata convocata una conferenza stampa, per presentare il Protocollo "Sibari Estate"- Le iniziative anti Covid-19 e il Programma degli Eventi. Si terrà a Marina di Sibari, presso il lido "La Playa del Sol".