Magorno (Italia Viva): "Scongiurare chiusura URB di Aprigliano"

Dare ascolto all'appello dell'#AIL. L'URB, Unità di Ricerca Biotecnologica, di Aprigliano rappresenta un'eccellenza calabrese, un fondamentale punto di riferimento per la diagnosi, la cura e la prevenzione dei tumori del sangue e delle leucemie. Per questo bisogna attivarsi per evitarne la chiusura. Non è giusto che la razionalizzazione dei costi si traduca in un colpo al diritto alla salute dei cittadini calabresi.

Così il Senatore IV, Ernesto Magorno.