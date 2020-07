Vono (IV): "La Ministra Bonetti in visita domenica al Centro di Solidarietà Calabrese"

Domenica 12 luglio alle 15.00, a Catanzaro, presso il Centro di Solidarietà Calabrese si terrà la visita istituzionale di Elena Bonetti, ministro alla famiglia e alle pari opportunità. "Una risposta seria alle questioni del territorio con la presenza concreta dello Stato. La solidarietà è nei fatti e la visita del ministro a Catanzaro dimostra la sensibilità verso la gente del territorio, da tempo disillusa dalla politica, e l'attenzione per le persone in quanto tali". Così in una nota la senatrice di Italia Viva Silvia Vono.

