Corigliano Rossano: riapre al pubblico l'ufficio postale di Cantinella

Poste Italiane comunica che da lunedì 6 luglio l'ufficio postale di Cantinella di Corigliano-Rossano riaprirà al pubblico. La sede ubicata, in piazza Madonna di Fatima, tornerà disponibile con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,35 ed il sabato fino alle 12,35.

Nel ricordare che in questo periodo l'accesso agli Uffici Postali è gestito e regolamentato per rispondere in modo efficace al piano di prevenzione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, Poste Italiane invita tutti i cittadini a recarsi nelle sedi rispettando sempre le distanza di sicurezza ed indossando la mascherina.