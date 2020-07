Palio del Principe di Bisignano, donato monumento: il 5 luglio l'inaugurazione

Le ristrettezze imposte dal Covid_19 non hanno consentito quest'anno di fare svolgere il tradizionale Palio del Principe di Bisignano.

A memoria di questo particolare anno, in cui ricorre anche il trentennale della manifestazione, il Centro Studi il Palio, in collaborazione con l'AmministraIone Comunale, ha inteso regalare alla città un monumento di estrema bellezza, progettato dal maestro Rosario Turco e realizzato con maestria da artisti locali. Il monumento sarà inaugurato al Viale Roma domenica 5 luglio alle ore 19, nel rispetto delle regole per l'emergenza epidemiologica da Covid _19.