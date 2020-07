Caporale (Altomonte Protagonista): Non ci resta che guardare il turismo col cannocchiale”

"L'Amministrazione Coppola continua nel proprio letargo dopo il tanto agognato "Risveglio" promosso durante e dopo la campagna elettorale oltre un anno fa, che è rimasto soltanto sulla carta e sui profili social degli assessori comunali" . E' quanto dichiara Tommaso Caporale, componente del movimento Altomonte Protagonista alla luce delle ultime promesse fatte dal sindaco sulla ripresa delle attività turistiche nel borgo medievale. "Era il 18 giugno – continua Caporale – quando Coppola su tutte le tv locali, tramite interviste e comunicati stampa annunciava la riapertura dei musei dall'1 luglio e la possibiltà di usufruire del suolo pubblico a costo zero per tutto il 2020 per le attività commerciali. Niente di tutto ciò si è avverato. Le solite promesse vane di Coppola. Le attività commerciali stanno ancora aspettando il via libera degli uffici per l'utilizzo del suolo pubblico richiesto ormai da due settimane e i turisti giunti nel centro storico non possono fare altro che girovagare e ammirare le bellezze storico-architettoniche dall'esterno perché le porte restano chiuse. E come se non bastasse nel perseverare sulla inefficienza di questa Amministrazione – continua Caporale – da oggi è stato anche installato un cannocchiale inutile con l'obiettivo di "regalare un momento emozionale ed esperenziale unico" – così si legge in un comunicato stampa dell'Amministrazione comunale – sì perché questa Amministrazione è incapace di regalare emozioni ed esperienze dal vivo, tramite visite guidate, percorsi enogastronomici, passeggiate naturalistiche ed escursioni ma le farebbe vivere, a loro dire, soltanto tramite un cannocchiale. Una vergona senza precedenti. Abbiamo un patrimonio artistico e paesaggistico invidiabile da tutta la Calabria, chiuso e non fruibile fisicamente per negligenza, ignoranza e incapacità di questi amministratori che si esaltano, invece, - conclude Caporale – come si evince dal profilo social dell'assessore al Turismo Mario Pancaro, per aver installato un cannocchiale panoramico, emblema della loro completa mancanza di visione e prospettiva. Complimenti al sindaco Coppola e all'assessore al Turismo Pancaro, per il nuovo acquisto: visto che il turismo ormai si sta allontanando da Altomonte e con esso tutte le prerogative di rilancio dell'economia, non ci resta che affidarci ad un cannocchiale tramite il quale scrutare all'orizzonte qualche barlume di speranza".

Dettagli Creato Venerdì, 03 Luglio 2020 15:51