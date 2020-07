Nuovo sito della centrale del Mercure: trasparenza e dialogo con il territorio

E' online da oggi il sito www.centralemercure.it dove sono pubblicate le informazioni sull'impianto. L'iniziativa messa in campo dalla nuova proprietà Mercure Srl è un ulteriore fatto concreto a favore della trasparenza e della collaborazione. Sul sito da oggi sono pubblicati i dati della Centrale, tra i quali le emissioni al camino che mese per mese saranno aggiornati costantemente.

Il sito apre anche un dialogo diretto con il territorio: una pagina è dedicata alle domande al responsabile della Centrale. Le domande di interesse generale saranno pubblicate sul sito e le risposte nel tempo popoleranno la pagina dando la possibilità a tutti di approfondire l'attività dell'impianto, il lavoro, la tecnologia e il valore anche per l'indotto.

La centrale del Mercure produce energia rinnovabile utilizzando esclusivamente biomasse vegetali vergini che provengono prevalentemente dalla silvicoltura dell'area. Sul sito vengono descritte le origini, le attività di verifica e gestione delle biomasse, viene spiegato come si svolge il processo di produzione e le attività dell'impianto.

Dice Giuseppe Brancato presidente di Mercure Srl: "Con il nuovo sito abbiamo voluto rendere concreto l'impegno di raccontare a tutti, e non solo agli organi amministrativi e di controllo, quello che fa questa centrale, i dati che dimostrano il rispetto delle norme ambientali, come lavorano con noi centinaia di persone tra dirette e indotto. Il ciclo di produzione dell'energia da biomasse vegetali ha complessità che abbiamo voluto spiegare in modo esaustivo, in un rinnovato contesto di dialogo".

Oltre al costante aggiornamento dei dati, il sito verrà ampliato nelle prossime settimane fornendo informazioni sempre più complete anche recependo gli stimoli e i suggerimenti di coloro che lo navigheranno. Uno dei primi aggiornamenti riguarderà la pubblicazione dei dati delle dieci centraline di controllo della qualità dell'aria che potranno essere consultati direttamente.