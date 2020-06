Castrovillari (Cs), riprendono i matrimoni civili in Comune

L'ente locale nuovamente riferimento di celebrazioni importanti. Il Comune di Castrovillari, questa mattina, dopo il lockdown e le preventive fasi di avvio lento, per evitare e ridurre i rischi di diffusione del contagio da covid-19, ha accolto, nel chiostro del palazzo di città, gradevolmente adornato, e tra l'opportuno distanziamento degli invitati che ancora impone la pandemia, il matrimonio civile di Emanuele Lo Polito e Francesca Iannelli.

Questi, dopo mezzogiorno, si sono scambiati la promessa dinanzi al Sindaco, Domenico Lo Polito, il quale, nel porgere gli auguri, ha sottolineato la portata dell'evento anche per come e dove si teneva.

Lo sposalizio di oggi, di fatto, ha offerto la piacevole occasione di "riaprire" il portone della Casa municipale, quindi di Tutti i cittadini, ad istanti gioiosi del genere che, pur dovendosi celebrare ancora nel rispetto di fondamentali comportamenti individuali a salvaguardia della salute, come dettano le norme a riguardo, esprimono il cauto ritorno alla vita quotidiana, ad abitudini e modi che qualche mese fa potevano sembrare intangibili.

"Ecco perché tutto ciò, in questo nuovo Tempo, - ha richiamato il primo cittadino- ha un gusto e un valore sicuramente diversi, che ci suggeriscono a prestare più attenzione su ogni singola cosa, di per se fragile come la nostra condizione umana che, però, è ricca e straordinaria di significati e gesti per come ci sorprendono nelle cose della vita."