Fiere, Tusposa Expo ritorna nel 2021 con una "Special Edition"

Con il costante e responsabile ritorno alla normalità, in seguito all'emergenza Covid-19, ritorna l'evento più apprezzato dalle coppie di futuri sposi di tutta la Calabria: la fiera wedding TUSPOSA Expo organizzata da Cosenza Eventi. Per la prima volta, inoltre, una delle più importanti fiere del settore wedding sarà supportata da un portale web che offrirà un servizio permanente ai futuri sposi e alle aziende.

La "Special Edition" si terrà dal 14 al 17 Gennaio 2021 a Rende, Cosenza, sempre presso il padiglione LUC.MAR. sito nella zona industriale di C.da Lecco, struttura che da anni ospita l'evento.

Una expo speciale all'insegna della sicurezza per operatori e visitatori, ma anche un doveroso ritorno alla normalità dopo i tanti sacrifici degli ultimi mesi, che darà la possibilità a tutte le coppie di organizzare o riorganizzare il proprio matrimonio potendo ritornare a scegliere in modo accessibile e divertente tra le interessanti novità del mercato nel dopo Covid. Centinaia gli espositori dei diversi settori che compongono il mondo del wedding: moda sposi, location e catering, fotografi, servizi, ma anche il settore casa, animeranno l'area espositiva, per dare alle coppie i consigli di acquisto più adatti alla loro personalità e al proprio stile.

In questa nuova stagione dedicata al wedding e alla casa, l'evento sarà affiancato dalla piattaforma web TUSPOSA ON che sarà online già da ottobre 2020.

Il nuovo portale, grazie a un sistema innovativo di infotainment e content marketing, estenderà la durata dell'evento a tutto l'anno a partire dall'1 ottobre 2020. Con questa piattaforma sarà possibile, per tutti gli espositori aderenti, presentare al meglio la propria azienda ed entrare in contatto con le coppie realmente interessate grazie a un inedito sistema di appuntamenti video.

La realizzazione di questo evento sarà il modo per ricominciare le proprie attività, e per la Calabria un meritato ritorno alla normalità e alla voglia di sposarsi che hanno moltissime coppie.

Tutte le novità e le informazioni utili per partecipare all'evento si trovano sui canali social e il sito web di TUSPOSA.