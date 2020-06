Castrovillari: domattina parco giochi comunali chiuso per sanificazione impianti

Lunedì mattina, 29 giugno, il parco giochi comunale di Castrovillari, rimarrà chiuso al pubblico per una nuova sanificazione degli impianti ludici che lo connotano.

"Un intervento – rende noto il Sindaco, Domenico Lo Polito- per far fruire in massima sicurezza le nuove e diverse strutture che contiene per la gioia dei più piccoli i quali frequentano sempre più, con i loro genitori, questo luogo dedicato al tempo libero e che l'entrata della bella stagione spinge a vivere."

L'area, precedentemente interessata dall'apposito taglio dell'erba e da un'accurata pulizia degli ambienti, programmati dall'Amministrazione municipale, con il ritrattamento dei giochi, "così si appresta a vivere un periodo –aggiunge il primo cittadino- intenso a servizio delle famiglie le quali, anche durante questi istanti tanto attesi dai loro bimbi, dovranno vigilare sul rispetto di quei fondamentali comportamenti individuali di prevenzione che include ciascuno e che ancora il periodo richiede a tutela della salute di tutti."