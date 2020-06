San Giovanni in Fiore: siglato protocollo d'intesa per la prevenzione della violenza di genere

Su iniziativa del Presidente del Rotary Club Florence, Giuseppe Biafora, è stato firmato, in data 23 giugno 2020, un importante Protocollo d'intesa tra : il Rotary Club Florence di San Giovanni in Fiore, l'Associazione Nazionale Interculturale Mediterranea, l' Associazione Yure, la Parrocchia Santa Maria. Il tutto impreziosito dalla significativa partecipazione del Comune di San Giovanni in Fiore. Il Protocollo d'intesa è volto alla prevenzione della violenza di genere. Il messaggio "Io d'amore non muoio", ha trovato forti consensi su tutto il territorio silano e pre-silano. Forte sin da subito l'intesa tra i firmatari del documento. Un fenomeno terribile ed allarmante, quello della violenza su donne e minori. Necessario, un mutamento culturale ed una forte sinergia interistituzionale, i presupposti e le convinzioni di chi lo ha fortemente voluto. Presenti all'iniziativa anche i Carabinieri della locale stazione. Il Protocollo si estrinseca in una serie di attività ed incontri diretti a sensibilizzare gli studenti e non solo. Inoltre, previste un insieme di pratiche utili in caso di denuncia. Primo incontro con studenti ed autorità, fissato per mercoledì 8 luglio, l'incontro sarà erogato in modalità online in diretta Facebook, dalla Pagina "I WON'T DIE FOR LOVE". Il Protocollo è patrocinato dall'Ufficio di Presidenza del consiglio comunale e dall'Assessorato alle politiche sociali di San Giovanni in Fiore.

