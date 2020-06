Aggressioni negli ospedali calabresi, SUL: “Nessuna risposta da parte delle istituzioni, pronto esposto alla Procura di Cosenza”

"Il SUL della Calabria ha scritto ieri, 25 giugno, ai Prefetti delle 5 province calabresi per sollecitarli a disporre un controllo assiduo ed il ripristino del posto di polizia presso le unità di Pronto Soccorso. Troppe aggressioni, troppi dipendenti della sanità pubblica hanno conosciuto aggressioni, minacce e comportamenti incivili quando non violenti. Tutto ciò non è accettabile. In precedenza alla Presidente della Giunta regionale, Jole Santelli, avevamo chiesto che si attivasse presso i Prefetti per dare la giusta e doverosa garanzia di sicurezza a medici e personale sanitario.

"Purtroppo non abbiamo ricevuto alcun riscontro, come se l'argomento non interessi, eppure la dichiarazioncina di prammatica in occasione delle aggressioni non manca mai; latita, invece l'impegno a scongiurare atti lesivi della incolumità, dignità e della salute fisica e psichica del personale sanitario. La nota inviata ai Prefetti, che alleghiamo, avanza delle richieste precise che saranno portate avanti dal SUL, a partire dalle iniziative che saranno prese a partire da martedì 30 giugno prossimo, data in cui il SUL presenterà un esposto alla Procura della Repubblica di Cosenza e terrà una conferenza stampa sulla sicurezza negli Ospedali Calabresi".

E' quanto si legge in un nota dei sindacalisti SUL Federica Messineo (Sanità), Antonio Luvarà (Sicurezza) e Aldo Libri (segretario generale regionale)