Cosenza e i costi della depurazione: il "Meetup Cosenza e Oltre" chiede l'intervento dei Commissari

"Il Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Nicola Morra,portavoce m5s al Senato, ha presentato interrogazione parlamentare al Ministro delle finanze, in merito ad una serie di apparentemente gravi anomalie nel bilancio comunale del 2019 ed anche per l'anno corrente; anomalie che sono già state oggetto di attenzione della stampa a seguito di una annunciata denuncia, da parte della società affidataria del trattamento delle acque reflue comunali.

Il comune di Cosenza ha un impegno annuale di circa 2,5 milioni di euro per il trattamento delle acque reflue da depurare ed ha una forte esposizione debitoria, inoltre per il 2020 addirittura sembrerebbe che non si siano adottate, ad oggi, le opportune scritture contabili necessarie ad impegnare la spesa per il pagamento, se non per poche centinaia di migliaia di euro!

Sembrerebbe che emergano, sempre dalla interrogazione parlamentare e da quanto dichiarato dalla stessa società affidataria del servizio , ulteriori milioni di euro arretrati per gli anni precedenti!!

Tutto ciò nonostante i cittadini abbiano regolarmente pagato, appena richiesto, le somme dovute.

Il meetup Cosenza e Oltre chiede di sapere che fine e destinazione abbiamo fatto le somme riscosse.

A tal proposito ricordiamo che tali somme sono vincolate da una precisa destinazione d'uso.

E' tempo che, in Comune, ognuno si assuma le proprie responsabilità e, se sbagliato, cominci a pagare.

Si chiede ai Commissari, dott. Menna, Fusaro e Giordano di intervenire ed adottare tutto quanto in loro potere, eventualmente anche segnalando al Nucleo di Valutazione al fine di dare seguito anche ad eventuali sanzioni disciplinari previste dalla Legge vigente".

E' quanto si legge in una note del Meetup Cosenza e Oltre.