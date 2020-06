Corigliano Rossano (Cs), rottura condotta Celadi: possibili disservizi idrici in città

Perdita sulla condotta nel Celadi, oggi, mercoledì 24 giugno potrebbe mancare l'acqua nella parte bassa del centro storico, da via Santo Stefano, passando da via San Nilo e fino alla zona sottostante piazza Steri.

È quanto fanno sapere gli uffici comunali informando che sono in corso tutte le operazioni necessarie per la riparazione del guasto e che per sopperire al temporaneo disservizio resterà attivo il servizio di autobotte. Per richiederlo sarà possibile contattare l'ufficio manutentivo al numero 0983.514185 e la Polizia Municipale al numero 0983.516141.