Impianti di risalita di Lorica, Rota: “Incontro alla Regione, imboccata strada giusta per fare decollare progetto”

"Oggi si è tenuto in Regione l'ennesimo tavolo di lavoro atto a dare il via al pieno funzionamento degli impianti di risalita di Lorica. Alla presenza del RUP, i sindaci di Casali del Manco e San Giovanni in Fiore, il Presidente di Ferrovie della Calabria, Arsac, il curatore della ditta Barbieri e Lorica Ski.

La Regione insieme a noi amministratori comunali, mira a intervenire, oltre che sul sistema della salute, anche a favore della montagna: dagli interventi sulla sicurezza ambientale a quelli per gli impianti di risalita, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo e la crescita dell'economia e del lavoro del comprensorio.

É stato rimarcato da parte degli amministratori locali che per arrivare a questo obiettivo bisogna far ripartire gli impianti il prima possibile. E proprio per l'area montana questo è solo il primo di una serie di interventi già programmati per il prossimo futuro.

"Non capisco personalmente il tentativo, anche anacronistico, di qualche amministratore ed ex amministratore Presilano e Regionale, a spronare l'entrata in funzionamento a pieno regime dell'impianto, poiché troppo presto hanno dimenticato che fino a 5 mesi fa la Regione era governata da una corrente politica che non ha mai fatto niente per far decollare tale progetto. Oltre a portare il problema nelle stanze della politica "Romana" abbiamo trovato in questa amministrazione Regionale terreno fertile per poter finalmente concretizzare il tutto, ed un ringraziamento particolare va all'On. Luca Morrone, attento e propositivo protagonista nel tentativo di portare un lieto fino a questa vicenda e l'Assessore Regionale ai Trasporti Catalfamo per la lucida visione della situazione.

Mi sto spendendo inoltre in prima persona come Consigliere Provinciale alle Attività Produttive e comunale al Turismo affinché si possa trovare presto la quadra della situazione.

Infatti da tempo (ben prima delle chiacchiere sui social di qualcuno) era stato realizzato un tavolo tecnico ed un sopralluogo con la presenza dei rappresentanti comunali e Regionali.

Vi assicuro che abbiamo imboccato la strada giusta e presto ne apprezzeremo i risultati, ma invito tutti a lavorare ed a collaborare se veramente si vuole il bene del territorio e non creare falsi scoop mancando di rispetto ad un sindaco ed una amministrazione che tanto si sta spendendo in questa direzione".

Lo afferma, in una nota, Carmelo Rota, assessore del Comune di Casali del Manco e

consigliere provinciale di Cosenza.