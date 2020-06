Pd, la proposta di Mundo: istituire una federazione ‘Jonio-Pollino’

Il sindaco di Trebisacce, Franco Mundo, ha indirizzato una missiva ai referenti provinciali e regionali del Partito Democratico e ai Segretari dei Circoli PD di alcune delle principali realtà cittadine dell'area Jonio Pollino, al fine di aprire una riflessione sulla possibilità dell'Istituzione di una Federazione PD del territorio dello Jonio e del Pollino.

Nella missiva si legge:

"Nell'ambito di una riorganizzazione politico-amministrativa, anche alla luce del dibattito scaturito dalla fusione delle città di Corigliano e Rossano e dalla previsione della legge Del Rio, circa il riassetto istituzionale, si rende opportuno una riflessione sulle modalità e termini dell'organizzazione politica territoriale, in un momento in cui si assiste ad un continuo accentramento di poteri e servizi a danno dei territori periferici.

In tale contesto, proprio al fine di meglio interpretare le esigenze ed istanze dei cittadini, nonché coinvolgere al meglio le periferie, considerato il numero cospicuo di abitanti e soprattutto in considerazione dell'istituzione della Terza città della Calabria, sarebbe opportuno, nell'ambito anche delle previsioni statutarie, istituire la Federazione dello Jonio e del Pollino, proprio per coordinare meglio le attività politiche anche in considerazione della vastità della Provincia di Cosenza.

Si invitano, pertanto i segretari dei circoli delle città in indirizzo a coinvolgere i circoli degli altri comuni, al fine di formulare istanza agli organi del partito, anche indicando, se opportuno, un incontro presso il Comune di Trebisacce, previo assenso".