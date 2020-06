Cosenza, la Commissione trasporti ospita l'Amministratore Unico dell'Amaco Posteraro. Bilancio in attivo per il secondo anno consecutivo

"L'Amaco ha chiuso il 2019 ancora con un utile di bilancio. Una circostanza favorevole questa che si verifica per il secondo anno consecutivo". E' questo uno dei dati significativi che questa mattina l'Amministratore Unico dell'Amaco, Paolo Posteraro, ha consegnato alla Commissione consiliare trasporti, presieduta dal consigliere comunale Gisberto Spadafora, durante la seduta nella quale il numero uno dell'Amaco ha illustrato alcuni aspetti dell'andamento dell'Azienda, nonostante l'emergenza Covid19.

Posteraro ha inoltre riferito che la politica aziendale prosegue con il taglio dei costi del personale e di quelli relativi alla manutenzione, sottolineando che l'Azienda si appresta a varare un piano di esercizio in vista della riapertura a settembre dell'anno scolastico per garantire agli studenti di raggiungere le scuole in condizioni di sicurezza. "Chiederemo alla Regione Calabria – ha detto Posteraro – di avere la possibilità di utilizzare più mezzi".

Nel ribadire apprezzamento per il lavoro svolto dall'Amministratore Unico di Amaco, il Presidente della Commissione trasporti Gisberto Spadafora ha espresso soddisfazione per i numeri attivi del bilancio 2019 e per il piano di esercizio che l'Azienda si appresta a varare. "E' importante – ha detto Spadafora - che l'AMACO – ed in questo siamo certi che la Regione farà la sua parte – venga messa nella condizione, alla ripresa dell'anno scolastico, di assicurare agli studenti, attraverso il potenziamento del parco macchine e delle corse – gli spostamenti in assoluta sicurezza. Ciò che bisogna evitare in ogni modo possibile – ha aggiunto Gisberto Spadafora - è la concentrazione di studenti nelle ore di punta, all'ingresso e all'uscita delle scuole".