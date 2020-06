Riordino rete ospedaliera, il sindaco di Corigliano Rossano: "Piano non soddisfa"

"Riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19, non soddisfa il documento licenziato dall'Ufficio del Commissario ad Acta e dal Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie".

È quanto dichiara il Sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi in rappresentanza della Conferenza sulla sanità dei sindaci della provincia di Cosenza per il quale se è positivo l'aumento della terapia intensiva e l'istituzione delle sub intensive, non possiamo accettare – dice – che si riconvertano posti già previsti nel decreto del commissario ad acta (DCA) N.64 (Piano di rientro) come quelli di cardiologia o medicina.

Il Primo Cittadino annuncia quindi che sulla questione incontrerà martedì 23 giugno alla Cittadella Regionale a Catanzaro il Commissario regionale Saverio Cotticelli.

Il piano d'emergenza Covid – continua – deve essere finanziato e non può non integrare quanto già previsto nel Piano di rientro.

Senza contare che non c'è traccia delle pneumologie che – scandisce – bisogna invece istituire o mantenere, al pari delle intensive. Vanno previsti, inoltre, i percorsi ad hoc e lavori di ampliamento – conclude Stasi – anche per i presidi ospedalieri che sono indicati come no-Covid (Corigliano, Paola, Acri e San Giovanni in Fiore) soprattutto per quanto riguarda i Pronto Soccorso.