"SGOMBERA TUTTO. Il Centro di raccolta itinerante" è la nuova iniziativa promossa dall'Amministrazione comunale di Corigliano Rossano di concerto con la Società Ecoross. L'azienda ha istituito un servizio di reclutamento dei rifiuti ingombranti (armadi, tavoli, poltrone, divani, reti per letto, sedie, etc.) e R.A.E.E. (rifiuti elettronici). La pericolosità dei componenti di questi ultimi fa sì che venga previsto un trattamento ad hoc per il loro smaltimento. È importante quindi non abbandonarli o mischiarli ai rifiuti indifferenziati.

Per incentivare il conferimento presso le isole ecologiche, questa iniziativa vedrà impegnato apposito personale che, gratuitamente, preleverà gli ingombranti per destinarli al giusto smaltimento. L'attività sarà svolta prevalentemente lungo il litorale costiero nella seguente fascia oraria: 9.30-12.30 da martedì 23 giugno 2020 a martedì 14 luglio 2020. La Ecoross ha anche predisposto personale specifico di assistenza informativa in linea con la campagna di sensibilizzazione.

Di seguito il calendario degli appuntamenti e i punti di conferimento individuati nei pressi delle aree sotto indicate:

Martedì 23 giugno: Gelateria il Combattente – Lungomare Schiavonea – AREA URBANA CORIGLIANO

Mercoledì 24 giugno: Lido Sabbia d'Oro – C.da Momena – AREA URBANA ROSSANO

Venerdì 26 giugno: Lido Barracuda – Lungomare Schiavonea – AREA URBANA CORIGLIANO

Sabato 27 giugno: Lido Playa del Re – Galderate – AREA URBANA ROSSANO

Martedì 30 giugno: Guru Garden Club – Lungomare Schiavonea – AREA URBANA CORIGLIANO

Mercoledì 1 luglio: Lido Malena – Loc. Pirro Malena – AREA URBANA ROSSANO

Venerdì 3 luglio: Lido Bellariva – Loc. Fabrizio – AREA URBANA CORIGLIANO

Martedì 7 luglio: Impianto Sportivo di C.da Seggio – AREA URBANA ROSSANO

Martedì 8 luglio: C.da Salice – AREA URBANA CORIGLIANO

Venerdì 10 luglio: Ex Lido Faraco – C.da Fossa – AREA URBANA ROSSANO

Sabato 11 luglio: C.da Thurio – AREA URBANA CORIGLIANO

Martedì 14 Luglio: C.da S. Irene – AREA URBANA ROSSANO

L'Azienda confida in una sicura collaborazione da parte dell'utenza.